В Рязани откроется новый контактный зоопарк с шпороносными черепахами и бородавчатым веслоногом

В среду, 17 октября, в Рязани откроется новый контактный зоопарк. Его посетители смогут увидеть бабочек из семейства нимфалид, енотов, хамелеонов и других экзотических животных.
В частности, здесь появятся скорпионы и африканские гиганты — шпороносные черепахи, размер их панциря достигает почти метра. Кроме того, в зоопарк привезут редкий вид моховой лягушки — лишаистого бородавчатого веслонога, который может слиться с окружающей зеленью и прожить без еды почти месяц.
Контактный зоопарк расположится в «М5 Молле» у входа №3 и будет работать с 11:00 до 19:00. Стоимость билетов для взрослых — 250 рублей, для детей, школьников, студентов и пенсионеров — 200 рублей. Заказать экскурсии можно по телефону:
Фото с «Википедии»