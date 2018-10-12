Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:07, 12 октября 2018 327
 0    0

В Рязани откроется новый контактный зоопарк с шпороносными черепахами и бородавчатым веслоногом

В Рязани откроется новый контактный зоопарк с шпороносными черепахами и бородавчатым веслоногом

В среду, 17 октября, в Рязани откроется новый контактный зоопарк. Его посетители смогут увидеть бабочек из семейства нимфалид, енотов, хамелеонов и других экзотических животных.

В частности, здесь появятся скорпионы и африканские гиганты — шпороносные черепахи, размер их панциря достигает почти метра. Кроме того, в зоопарк привезут редкий вид моховой лягушки — лишаистого бородавчатого веслонога, который может слиться с окружающей зеленью и прожить без еды почти месяц.

Контактный зоопарк расположится в «М5 Молле» у входа №3 и будет работать с 11:00 до 19:00. Стоимость билетов для взрослых — 250 рублей, для детей, школьников, студентов и пенсионеров — 200 рублей. Заказать экскурсии можно по телефону: +7 (905) 058-33-96.

Фото с «Википедии»


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Природа и экология»
11:07, 12 октября 2018
В Рязани откроется новый контактный зоопарк с шпороносными черепахами и бородавчатым веслоногом
18:25, 11 октября 2018
В Рязани у кошки обнаружили аналог ВИЧ 2
14:59, 11 октября 2018
В ночь на пятницу в Рязанской области похолодает до -1 градуса. Прогноз погоды
14:07, 11 октября 2018
Бабье лето задержится в столице — синоптики
11:35, 11 октября 2018
Синоптики рассказали о погоде в Рязани на пятницу и выходные
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Новостройки со светлым будущим

Новостройки со светлым будущим

Мы побеседовали с гендиректором строительного союза «Светлый» о том, что происходит на рязанском рынке строящегося жилья.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:09, 28 сентября 2018 34 383
Звезды Первого канала поздравили Рязанское десантное училище с юбилеем. Фото
10:09, 5 октября 2018 27 292
Маршрутка с пассажирами влетела в автобус под Тверью, погибли более десяти человек 2
15:53, 29 сентября 2018 20 596
В Рязани солдат-срочник выстрелил себе в грудь 9
21:36, 9 октября 2018 18 786
В Рязани загорелась Академия ФСИН 1
18:08, 7 октября 2018 16 300
В Рязани маршрутка сбила пешехода. Видео
Все новости
Голосования

В Рязани стартовал отопительный сезон. А тепло ли дома у вас?

Окончание опроса: 12.10.2018
Архив голосований
Форум