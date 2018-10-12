Суд арестовал Кокорина и Мамаева на два месяца

Тверской суд Москвы арестовал Павла Кокорина и Александра Мамаева до 8 декабря. Футболистов подозревают в хулиганстве, передает «
Отмечается, что суд также арестовал подозреваемого в аналогичных преступлениях брата Кокорина Кирилла.
По данным «
Мамаев, в свою очередь, попросил не лишать его свободы.
Напомним, полиция возбудила уголовное дело в отношении игрока петербургского «Зенита» Кокорина и полузащитника «Краснодара» Мамаева по статье части 2 статьи 213 УК РФ.
Спортсменов подозревают в избиении чиновников в столичном кафе и водителя телеведущей Первого канала.
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