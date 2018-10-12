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8:20, 12 октября 2018 258
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Суд арестовал Кокорина и Мамаева на два месяца

Суд арестовал Кокорина и Мамаева на два месяца

Тверской суд Москвы арестовал Павла Кокорина и Александра Мамаева до 8 декабря. Футболистов подозревают в хулиганстве, передает «РИА Новости».

Отмечается, что суд также арестовал подозреваемого в аналогичных преступлениях брата Кокорина Кирилла.

По данным «Mash», в суде Кокорин извинился. «Я вел себя недопустимо, раскаиваюсь», — сказал он.

Мамаев, в свою очередь, попросил не лишать его свободы.

Напомним, полиция возбудила уголовное дело в отношении игрока петербургского «Зенита» Кокорина и полузащитника «Краснодара» Мамаева по статье части 2 статьи 213 УК РФ.

Спортсменов подозревают в избиении чиновников в столичном кафе и водителя телеведущей Первого канала.

Ранее в сети появилось видео, где человек, похожий на Кокорина подошел к посетителю кафе, ударил его стулом, а позже вернулся к столику, где он сидел со своей компанией.

Фото «Mash»


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