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21:08, 8 октября 2018 929
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Футболисты Мамаев и Кокорин избили чиновника в столичном кафе 1

Футболисты Мамаев и Кокорин избили чиновника в столичном кафе

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин избили чиновника в московском кафе. По данным Telegram-канала Mash пострадал глава департамента автопрома и железнодорожного машиностроения ведомства Денис Пак.

В столичном управлении МВД РИА «Новости» подтвердили факт потасовки в кафе. Источник в правоохранительных органах рассказал, что пострадавшие в конфликте в своем заявлении указали фамилии футболистов. Возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ («Побои»).

В Минпромторге агентству также сообщили, что во время «инцидента в Москве» пострадали Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

Напомним, Кокорин играет за петербургский «Зенит», Мамаев — за «Краснодар». Летом 2016 года они оказались в центре скандала после вечеринки в одном из клубов Монте-Карло. По данным СМИ, после неудачного выступления на Евро футболисты купили шампанского на сумму 250 тысяч евро.


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