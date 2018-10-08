Футболисты Мамаев и Кокорин избили чиновника в столичном кафе

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин избили чиновника в московском кафе. По данным Telegram-канала Mash пострадал глава департамента автопрома и железнодорожного машиностроения ведомства Денис Пак.
В столичном управлении МВД РИА «
В Минпромторге агентству также сообщили, что во время «инцидента в Москве» пострадали Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.
Напомним, Кокорин играет за петербургский «Зенит», Мамаев — за «Краснодар». Летом 2016 года они оказались в центре скандала после вечеринки в одном из клубов Монте-Карло. По данным СМИ, после неудачного выступления на Евро футболисты