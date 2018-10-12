Рязанский студентов пригласили на экологический квест «Лесомания»

Командам вузов Рязанской области предложили присоединиться к всероссийскому экологическому квесту «
Участникам предстоит выполнить 12 заданий, в числе которых:
- научиться выбирать товары из древесины;
- сдать макулатуру в переработку;
- создать социальную рекламу о сбережении леса;
- решить кейс-задачу;
- озеленить территорию вуза;
- организовать посадку деревьев;
- провести экоурок для школьников.
Лучшие команды пригласят в Ассоциацию «зеленых» вузов России, где на сегодняшний день состоят 44 университета.
Десятку лидеров «Лесомании» отметят экопризами и путевкой на общероссийский слет ассоциации, который состоится в марте 2019 года,.
Зарегистрироваться для участия в квесте можно на