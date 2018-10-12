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20:32, 12 октября 2018 242
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Рязанский студентов пригласили на экологический квест «Лесомания»

Рязанский студентов пригласили на экологический квест «Лесомания»

Командам вузов Рязанской области предложили присоединиться к всероссийскому экологическому квесту «Лесомания». Он продлится до 28 февраля 2019 года.

Участникам предстоит выполнить 12 заданий, в числе которых:

  • научиться выбирать товары из древесины;
  • сдать макулатуру в переработку;
  • создать социальную рекламу о сбережении леса;
  • решить кейс-задачу;
  • озеленить территорию вуза;
  • организовать посадку деревьев;
  • провести экоурок для школьников.

Лучшие команды пригласят в Ассоциацию «зеленых» вузов России, где на сегодняшний день состоят 44 университета.

Десятку лидеров «Лесомании» отметят экопризами и путевкой на общероссийский слет ассоциации, который состоится в марте 2019 года,.

Зарегистрироваться для участия в квесте можно на онлайн-портале. Более подробная информация по телефону +7 (906) 032-14-10 (Евгения).


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