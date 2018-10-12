Карабасов опустился в медиарейтинге глав ЦФО

По итогам сентября и.о. главы горадминистрации Сергей Карабасов опустился на две позиции в медиарейтинге глав ЦФО, составленном «Медиалогией». Он занял 10 место из 23.
Сложивший после выборов полномочия председатель рязанской гордумы Владислав Фролов опустился на четыре позиции и занял в рейтинге 21-е место.
Новая глава Рязани Юлия Рокотянская в список не попала.
Отметим, что полномочия Карабасова истекают. Новый созыв гордумы выберет мэра до конца года.
«Медиалогия» — российская компания, занимающаяся медиа-анализом. В ее базе около 46,4 тысяч СМИ.
Рейтинг глав ЦФО формируется на основе упоминаний в СМИ. Учитываются тон упоминания, роль в сообщении, наличие цитат, а также авторитет издания.