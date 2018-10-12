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16:17, 12 октября 2018 239
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Карабасов опустился в медиарейтинге глав ЦФО

Карабасов опустился в медиарейтинге глав ЦФО

По итогам сентября и.о. главы горадминистрации Сергей Карабасов опустился на две позиции в медиарейтинге глав ЦФО, составленном «Медиалогией». Он занял 10 место из 23.

Сложивший после выборов полномочия председатель рязанской гордумы Владислав Фролов опустился на четыре позиции и занял в рейтинге 21-е место.

Новая глава Рязани Юлия Рокотянская в список не попала.

Отметим, что полномочия Карабасова истекают. Новый созыв гордумы выберет мэра до конца года.

«Медиалогия» — российская компания, занимающаяся медиа-анализом. В ее базе около 46,4 тысяч СМИ.

Рейтинг глав ЦФО формируется на основе упоминаний в СМИ. Учитываются тон упоминания, роль в сообщении, наличие цитат, а также авторитет издания.


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