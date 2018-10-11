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9:01, 11 октября 2018 2 731
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В Рязани столкнулись две фуры 1

В Рязани столкнулись две фуры

В Рязани столкнулись две фуры. Авария произошла на 169-м километре трассы М-5.

По словам очевидцев, у одной из машин «кабина всмятку». На месте образовалась пробка.

Подробности ДТП уточняются.

Фото группы «Подслушано у водителей в Рязани»


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