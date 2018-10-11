В Рязанском районе прошел турнир по шашкам и шахматам среди инвалидов. Об этом пишет издательство «
В четверг, 11 октября, в районном Доме культуры во второй раз прошло первенство среди инвалидов.
«Несмотря на «сидячий» и вполне спокойный характер соревнований, в зале то и дело слышались преисполненные азарта возгласы: «А мы вот так!», «Если я сюда пойду — что я теряю?», «Шах!», «Вот думаю, как бы побольше «съесть», «Да, только смотри, как бы тебя не «съели»…», — отметили в сообщении.
В шахматах первыми стали Александр Балашов и Надежда Евсютина. В шашках — Николай Панфилов и Валентина Аношина.