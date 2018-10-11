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18:25, 11 октября 2018 823
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В Рязани у кошки обнаружили аналог ВИЧ

В Рязани у кошки обнаружили аналог ВИЧ

В Рязани у кошки обнаружили вирус — аналог ВИЧ. Об этом сообщил сайт областной ветеринарной лаборатории.

5 октября в отдел вирусологических исследований доставили пробу крови от кошки, чтобы проверить ее на вирусный иммунодефицит.

В биологическом материале обнаружили ДНК возбудителя вирусного иммунодефицита — Feline immunodeficiency virus.

Вирусный иммунодефицит кошек в большинстве случаев является латентной инфекцией, поражающей иммунную, а на последних стадиях и нервную систему. Заболевание сходно с ВИЧ-инфекцией у человека.

Отмечается, что инфекция распространена среди свободно гуляющих или одичавших кошек (20-30%). Домашние кошки, не имеющие контактов с другими животными, инфицируются редко (8%).

Вакцины против ВИК нет. Хозяевам следует ограничивать контакт питомцев со свободно гуляющими кошками.


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