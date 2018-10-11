В Михайловском районе сгорел дом

В среду, 10 октября, в деревне Заболотье Михайловского района сгорел жилой дом. Пожарных вызвали в 20:30,
На место выезжали три расчета.
Никто не пострадал.
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В среду, 10 октября, в деревне Заболотье Михайловского района сгорел жилой дом. Пожарных вызвали в 20:30,
На место выезжали три расчета.
Никто не пострадал.
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