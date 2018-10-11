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11:35, 11 октября 2018 2 330
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Синоптики рассказали о погоде в Рязани на пятницу и выходные

Синоптики рассказали о погоде в Рязани на пятницу и выходные

Фото: Pixabay.com

Гидрометценр опубликовал прогноз погоды в Рязани на пятницу и выходные, 12-14 октября. По данным синоптиков, осадков не ожидается.

Днем воздух будет прогреваться до +13, +14 градусов. По ночам ожидается от +2 до +6 градусов.


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