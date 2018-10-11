Синоптики рассказали о погоде в Рязани на пятницу и выходные

Гидрометценр опубликовал прогноз погоды в Рязани на пятницу и выходные, 12-14 октября. По данным синоптиков, осадков не ожидается.
Днем воздух будет прогреваться до +13, +14 градусов. По ночам ожидается от +2 до +6 градусов.
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Фото: Pixabay.com
Гидрометценр опубликовал прогноз погоды в Рязани на пятницу и выходные, 12-14 октября. По данным синоптиков, осадков не ожидается.
Днем воздух будет прогреваться до +13, +14 градусов. По ночам ожидается от +2 до +6 градусов.
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