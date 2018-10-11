Руководство и сотрудники ГК «Русская кожа» посадили клены рядом с областной больницей и перинатальным центром

Сотрудники Рязанского кожевенного завода высадили кленовую аллею около перинатального центра. Экологическую акцию в среду, 10 октября, провели совместно с представителями министерства природопользования Рязанской области, администрации города, преподавателями и студентами РГУ имени Есенина.

Посадка аллеи из 25 кленов во главе с председателем совета директоров ГК «Русская кожа» Игорем Суриным и гендиректором АО « Русская кожа » Андреем Низовым стала завершающей частью экологической встречи на тему «Экология и бизнес. С заботой о будущем».

Мероприятие проходило в формате диалога руководства компании и студентов факультета экологии и природопользования РГУ имени Есенина. Игорь Сурин осветил интересную тему: «Кожевенный завод как предприятие, имеющее важное значение в сохранении экологии и сбережении природных ресурсов». Он отметил, что в основе кожевенной отрасли лежит улучшение экологической ситуации на планете и рассказал, что на кожевенном заводе ведется работа по внедрению новых технологий, сохранению потребляемых ресурсов и переработке отходов.

Кроме того, эколог «Русской кожи» Мария Федорова рассказала о тех экологических программах, которые действуют на заводе, о работе эколога на таком крупном предприятии и о том, как сотрудники завода улучшают условия для работников.

Председатель общественного совета при региональном минприродопользовании Евгений Рыбаков отметил, что министерство хочет создать сообщество по защите воздуха в Рязани, и предложил кожевенному заводу первым вступить в него. Ведомство планирует создать приложение, на котором можно будет отследить экологическую ситуацию в городе и на рязанских предприятиях.

После беседы для всех желающих провели экскурсию по производству завода.

Будущим экологам продемонстрировали все этапы обработки кожи — от подготовки к обработке сырых шкур до финишной отделки готовых изделий, а также показали центральную заводскую лабораторию.

После экскурсии студенты поблагодарили сотрудников предприятия за то, что они смогли более подробно изучить нюансы своей будущей работы.