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14:02, 11 октября 2018 256
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Роскомнадзор не нашел нарушений закона на новом рязанском сайте записи на прием к врачу

Роскомнадзор не нашел нарушений закона на новом рязанском сайте записи на прием к врачу

Роскомнадзор не нашел нарушений закона на новом рязанском сайте записи на прием к врачу моездоровье62.рф. Об этом сообщается в комментарии ведомства Рязанскому городскому сайту.

«Персональные данные, которые обрабатываются указанным порталом, не требуют согласия в письменном виде, установленном указанной статьей, соответственно, не требуют указания наименования оператора и адресата, осуществляющих обработку персональных данных в размещенной форме согласия», — говорится в разъяснении.

Таким образом, работа сервиса «никоим образом» не нарушает действующее законодательство о защите персональных данных.

Стоит отметить, что более подробную формулировку ведомство не дало.

Напомним, в Рязани запустили портал записи на прием к врачу. Пока он работает в тестовом режиме.

Согласно ФЗ №152 «О персональных данных», форма соглашения на обработку персональных данных должна содержать: наименование или фамилию, имя, отчество и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных (статья 9, часть 4).

В соглашении нового портала отсутствует любая информация об организации, которая получает данные.


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