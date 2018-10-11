Роскомнадзор не нашел нарушений закона на новом рязанском сайте записи на прием к врачу
«Персональные данные, которые обрабатываются указанным порталом, не требуют согласия в письменном виде, установленном указанной статьей, соответственно, не требуют указания наименования оператора и адресата, осуществляющих обработку персональных данных в размещенной форме согласия», — говорится в разъяснении.
Таким образом, работа сервиса «никоим образом» не нарушает действующее законодательство о защите персональных данных.
Стоит отметить, что более подробную формулировку ведомство не дало.
Напомним, в Рязани
Согласно ФЗ №152 «О персональных данных», форма соглашения на обработку персональных данных должна содержать: наименование или фамилию, имя, отчество и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных (статья 9, часть 4).
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