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13:06, 11 октября 2018 868
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Ранивший рязанскую официантку мужчина стрелял шесть раз. Подробности

Ранивший рязанскую официантку мужчина стрелял шесть раз. Подробности

Посетитель рязанского кафе на улице Новикова-Прибоя, который 10 октября ранил официантку, выстрелил из пистолета шесть раз. Именно столько гильз обнаружили на месте происшествия, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Стрелявшего — 38-летнего жителя Московской области — задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ.

43-летнюю пострадавшую госпитализировали с травмой головы. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

В полиции отметили, что 8 октября в этом кафе изъяли 22 литра алкоголя, который продавали без лицензии. «Заведение неоднократно попадало в поле зрения сотрудников полиции», — говорится в сообщении.


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