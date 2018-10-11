Ранивший рязанскую официантку мужчина стрелял шесть раз. Подробности

Посетитель рязанского кафе на улице Новикова-Прибоя, который 10 октября
Стрелявшего — 38-летнего жителя Московской области — задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ.
43-летнюю пострадавшую госпитализировали с травмой головы. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
В полиции отметили, что 8 октября в этом кафе изъяли 22 литра алкоголя, который продавали без лицензии. «Заведение неоднократно попадало в поле зрения сотрудников полиции», — говорится в сообщении.