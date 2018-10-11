Посетитель рязанского кафе выстрелил в официантку

В среду, 10 октября, в одном из рязанских кафе открыли стрельбу. Посетитель ранил официантку в голову, сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
После происшествия мужчина скрылся, однако прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны задержали его на улице.
Стрелявшим оказался 38-летний житель Московской области, имевший разрешение на травматический пистолет.
Оружие изъяли, в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Пострадавшую сотрудницу кафе госпитализировали.