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13:23, 11 октября 2018 700
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Греков вручил президентские гранты молодым рязанским ученым

Греков вручил президентские гранты молодым рязанским ученым

Игорь Греков вручил президентские гранты молодым рязанским ученым. Церемония награждения прошла в четверг, 11 октября.

Свидетельства на гранты получили доценты кафедры ЭВМ рязанского Радиоуниверситета Алексей Ефимов и Павел Покровский. По словам Грекова, ученые разработали проекты, которые позволят совершенствовать работу беспутников, мобильных устройств.

«Гранты станут хорошей поддержкой в реализации их разработок, — отметил вице-губернатор. — Важно, чтобы инновационные идеи воплощались в жизнь. Поддержка в научной сфере была и остается важнейшим направлением работы правительства».

Также Греков вручил государственные и региональные награды инженерам, учителям, руководителям предприятий.

«Не останавливайтесь, добивайтесь новых профессиональных высот. Пусть эти награды послужат вам стимулом для дальнейших побед. Убежден, что с вашей поддержкой мы сделаем регион процветающим и комфортным для жизни», — заключил политик.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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