Игорь Греков вручил президентские гранты молодым рязанским ученым. Церемония награждения прошла в четверг, 11 октября.
Свидетельства на гранты получили доценты кафедры ЭВМ рязанского Радиоуниверситета Алексей Ефимов и Павел Покровский. По словам Грекова, ученые разработали проекты, которые позволят совершенствовать работу беспутников, мобильных устройств.
«Гранты станут хорошей поддержкой в реализации их разработок, — отметил вице-губернатор. — Важно, чтобы инновационные идеи воплощались в жизнь. Поддержка в научной сфере была и остается важнейшим направлением работы правительства».
Также Греков вручил государственные и региональные награды инженерам, учителям, руководителям предприятий.
«Не останавливайтесь, добивайтесь новых профессиональных высот. Пусть эти награды послужат вам стимулом для дальнейших побед. Убежден, что с вашей поддержкой мы сделаем регион процветающим и комфортным для жизни», — заключил политик.