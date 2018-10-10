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12:12, 10 октября 2018 1 158

Рядом с новостройками «Северной компании» появятся две школы

Рядом с новостройками «Северной компании» появятся две школы

В Рязани построят еще две школы на 1100 мест, новые учебные заведения появятся в Канищеве и Мервине. В настоящее время уточняются условия тендеров на их проектирование, сообщили в пресс-службе «Северной компании», возводящей дома в этих микрорайонах.

«Дети новоселов жилых комплексов „Юный“ и „Метропарк“ вскоре смогут пойти в школы рядом с домом. Одна должна расположиться на земельном участке возле дома №23 по улице Княжье поле (очереди 5-6 ЖК „Юный“), вторая — на участке нынешней школы №28 в Мервино, в 700 метрах от ЖК „Метропарк“. „Северная компания“, занимаясь комплексной застройкой, проектирует развитие социальной инфраструктуры в своих микрорайонах. Земельный участок на улице Княжье поле уже ранее отвели для размещения детских учреждений», — говорится в пресс-релизе.


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