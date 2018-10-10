Рязанским конструкторам предложили вновь побороться за премии Уткина

В Рязанской области объявили очередной конкурс на премии по науке и техники имени академика Владимира Уткина. Объявление регионального минэконома официально опубликовано в среду, 10 октября.
Всего учреждено три премии по 150 тысяч рублей. Согласно положению, премии присуждают за «научно-технические исследования и опытно-конструкторские разработки, завершившиеся созданием и применением в производстве принципиально новых технологий, техники, приборов, оборудования, материалов и веществ». Претендовать на них могут жители региона, в том числе коллективы не больше четырех человек, исключая тех, кто при работе выполнял только административные или организационные функции. Выдвигать претендентов могут предприятия, научные организации и учреждения, а также вузы. Победителей определит конкурсная комиссия.
Материалы нужно до 30 декабря отправить по адресу: улица Полонского, дом №7.
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