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11:24, 10 октября 2018 854
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Рязанским конструкторам предложили вновь побороться за премии Уткина 2

Рязанским конструкторам предложили вновь побороться за премии Уткина

Фото: Pixabay.com

В Рязанской области объявили очередной конкурс на премии по науке и техники имени академика Владимира Уткина. Объявление регионального минэконома официально опубликовано в среду, 10 октября.

Всего учреждено три премии по 150 тысяч рублей. Согласно положению, премии присуждают за «научно-технические исследования и опытно-конструкторские разработки, завершившиеся созданием и применением в производстве принципиально новых технологий, техники, приборов, оборудования, материалов и веществ». Претендовать на них могут жители региона, в том числе коллективы не больше четырех человек, исключая тех, кто при работе выполнял только административные или организационные функции. Выдвигать претендентов могут предприятия, научные организации и учреждения, а также вузы. Победителей определит конкурсная комиссия.

Материалы нужно до 30 декабря отправить по адресу: улица Полонского, дом №7.

Телефоны для справок: 21-27-39, 27-75-14.


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