На пожаре в заброшенном сарае в Шацком районе погиб бомж. Об этом пишет издательство «
Возгорание в деревне Жданная Рязанской области произошло в пятницу, 28 сентября. Отмечается, что деревянная постройка находилась вдали от жилых домов.
После ликвидации спасатели обнаружили обгоревшее тело человека.
По предварительным данным, в сарае жил нигде не работающий мужчина, который имел судимость и находился на учете у полиции.
Начальник пожарной части отметил, что погибший «или грелся, или курил, поэтому и произошел пожар».