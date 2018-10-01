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11:07, 1 октября 2018 1 126
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На пожаре в заброшенном сарае в Шацком районе погиб бомж

На пожаре в заброшенном сарае в Шацком районе погиб бомж

На пожаре в заброшенном сарае в Шацком районе погиб бомж. Об этом пишет издательство «Пресса».

Возгорание в деревне Жданная Рязанской области произошло в пятницу, 28 сентября. Отмечается, что деревянная постройка находилась вдали от жилых домов.

После ликвидации спасатели обнаружили обгоревшее тело человека.

По предварительным данным, в сарае жил нигде не работающий мужчина, который имел судимость и находился на учете у полиции.

Начальник пожарной части отметил, что погибший «или грелся, или курил, поэтому и произошел пожар».


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