В России изменятся правила работы скорой помощи

В России вступают в силу новые правила работы скорой помощи. Теперь бригады обязаны доставить пациента туда, где ему окажут «исчерпывающую» медицинскую помощь, передает РИА «
Как следует из приказа Минздрава, пациентов будут доставлять в медицинскую организацию, оказывающую «медицинскую помощь в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по отдельным ее видам, профилям, заболеваниям или состояниям (группам заболеваний или состояний)».
Помимо этого, проект приказа расширяет функции врача скорой медицинской помощи отделения санитарно-эвакуационного центра медицины катастроф.
Теперь врачи должны будут проводить дистанционные консилиумы с врачами других медорганизаций по вопросам диагностики и лечения, взаимодействия с экстренными оперативными службами, в том числе пожарными, полицией и службой «Антитеррор».