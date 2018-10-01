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13:36, 1 октября 2018 513
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В России изменятся правила работы скорой помощи

В России изменятся правила работы скорой помощи

В России вступают в силу новые правила работы скорой помощи. Теперь бригады обязаны доставить пациента туда, где ему окажут «исчерпывающую» медицинскую помощь, передает РИА «Новости».

Как следует из приказа Минздрава, пациентов будут доставлять в медицинскую организацию, оказывающую «медицинскую помощь в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по отдельным ее видам, профилям, заболеваниям или состояниям (группам заболеваний или состояний)».

Помимо этого, проект приказа расширяет функции врача скорой медицинской помощи отделения санитарно-эвакуационного центра медицины катастроф.

Теперь врачи должны будут проводить дистанционные консилиумы с врачами других медорганизаций по вопросам диагностики и лечения, взаимодействия с экстренными оперативными службами, в том числе пожарными, полицией и службой «Антитеррор».


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