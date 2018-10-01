Столетие Рязанского приборного завода. Часть первая

Государственный Рязанский приборный завод (входит в КРЭТ) находится в числе ведущих российских производителей бортового авиационного радиоэлектронного оборудования.
В этом году завод отмечает столетие. В честь юбилея на RZN.info выйдет серия материалов, посвященных истории предприятия. Первая часть расскажет о периоде с 1918 по 1928 год.
История Рязанского приборного завода берет свое начало в 1918 году. Городская управа приняла решение о создании в помещениях бывших войсковых казарм в Рюминой роще так называемых Государственных заводов. Позднее предприятие получило наименование «Государственный деревообделочный завод» (ДОЗ).
Шла Гражданская война, поэтому сразу же предприятие начало работать по заказам Красной Армии, выпуская деревянные гвозди, брезентовую обувь, фанерные бараки, оборудование для лазаретов, жестяную посуду, мебель.
В 1920 году на заводе работали более 1800 человек. На предприятии функционировали профсоюзная организация, партийная ячейка, курсы ликбеза. При заводе были организованы амбулатория, детские ясли, библиотека, подсобное хозяйство.
Когда закончилась Гражданская война, экономический кризис, разразившийся в стране, в полной мере коснулся и предприятия. Прекратились заказы от армии. Сложное экономическое состояние усугубляли плохие дороги, удаленность от сырьевых источников, постоянное отключение электричества и водоснабжения.
В 1928 году завод перебазировали на новое место, рядом c железной дорогой.