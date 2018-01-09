За праздничные дни в Рязани изъяли 215 литров «незамерзайки». Об этом сообщила
В ходе рейда полицейские обнаружили незаконную торговлю вдоль обочин дорог в Рязанском и Михайловском районах.
Кроме того, алкоголь незаконно продавали в торговых точках на улицах Предзаводской и Сельских Строителей. Нарушения в продаже спиртного выявили в кафе и магазинах на улицах Каширина, Вокзальной и Станкозаводской, а также в поселках Сараи и Ермишь.
Всего за выходные правоохранители изъяли более 300 литров спиртного.
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