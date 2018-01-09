В Рязанской области изъяли более 200 граммов марихуаны. Об этом сообщили на сайте регионального
В селе Борки Шацкого района полицейские нашли в доме 32-летнего местного жителя сверток с 80 граммами марихуаны.
В его отношении возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ, по которой ему грозит лишение свободы до трех лет.
Растительный наркотик также изъяли в деревне Гребнево Старожиловского района. При осмотре дома 52-летнего злоумышленника полицейские обнаружили 131 грамм наркотического средства.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.