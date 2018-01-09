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16:49, 9 января 2018 1 748
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В рязанском кафе мужчина с ножом напал на сотрудников Росгвардии

В рязанском кафе мужчина с ножом напал на сотрудников Росгвардии

В Рязани задержали мужчину, угрожавшего персоналу придорожного кафе. Об этом сообщила пресс-служба регионального отдела Рогсвардии.

В заведении сработала тревожная кнопка, на сигнал выехала группа задержания вневедомственной охраны. Персонал кафе рассказал, что один из посетителей «ведет себя неадекватно, агрессивно и высказывает оскорбления в их адрес». Правоохранители потребовали прекратить «хулиганские действия», но мужчина не отреагировал и продолжил угрожать ножом сотрудникам Росгвардии, и попытался ранить.

Злоумышленника задержали, им оказался неоднократно судимый житель Кадомского района Рязанской области. Также у мужчины изъяли нож.

При задержании один из сотрудников получил травмы. На место выехали следственно-оперативная группа полиции и следственного комитета.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».


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