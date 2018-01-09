В рязанском кафе мужчина с ножом напал на сотрудников Росгвардии

В Рязани задержали мужчину, угрожавшего персоналу придорожного кафе. Об этом сообщила пресс-служба регионального отдела Рогсвардии.
В заведении сработала тревожная кнопка, на сигнал выехала группа задержания вневедомственной охраны. Персонал кафе рассказал, что один из посетителей «ведет себя неадекватно, агрессивно и высказывает оскорбления в их адрес». Правоохранители потребовали прекратить «хулиганские действия», но мужчина не отреагировал и продолжил угрожать ножом сотрудникам Росгвардии, и попытался ранить.
Злоумышленника задержали, им оказался неоднократно судимый житель Кадомского района Рязанской области. Также у мужчины изъяли нож.
При задержании один из сотрудников получил травмы. На место выехали следственно-оперативная группа полиции и следственного комитета.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».