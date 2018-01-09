В рязанском кардиодиспансере открыли дневной стационар

Во вторник, 9 января, в рязанском областном кардиодиспансере открыли дневной стационар при поддержке фонда обязательного медицинского страхования и регионального минздрава.
«Здесь проводят миниинвазивные операции при варикозной болезни, диагностические манипуляции при заболеваниях аорты и артерий конечностей и консервативную терапию», — рассказал корреспонденту RZN.info заведующий отделением, кандидат медицинских наук Серей Грязнов.
Стационар работает в две смены в отделении сосудистой хирургии и рассчитан на пять мест.