Рязанские ярмарки выходного дня продолжат работать в 2018 году

В Рязани продолжат работать ярмарки выходного дня. Об этом сообщили на
Ярмарки выходного дня традиционно проводятся на пяти площадках: на Театральной площади, перед ЦНТИ, у кинотеатра «Октябрь», около ТЦ «КИТ» и ТК «Березовый» по субботам с 8:00 до 15:00.
Ближайшие ярмарки пройдут 13 января.
В сообщении отметили, что в ходе предновогодних ярмарок рязанцы купили 22,8 тонн мяса, полуфабрикатов и колбасных изделий, более 17 тонн молока и молочных продуктов, почти восемь тонн хлеба и хлебобулочных изделий, около тонны меда и других продуктов пчеловодства, 18 тонн картофеля, около восьми тонн овощей, 21 тонну яблок и груш.