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12:44, 9 января 2018 1 559
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В Рязани подешевела аренда жилья

В Рязани подешевела аренда жилья

Рязань стала вторым российским городом, где отмечено максимальное падение стоимости аренды жилья. Об этом сообщил портал «Мир квартир» во вторник, 9 января.

Согласно данным за 2017 год, средняя арендная ставка в городе снизилась на 16,7%, а средняя стоимость аренды комнаты составила 4 914 рублей.

Специалисты федерального портала проанализировали изменение ценников на жилье в 68-ми крупнейших городах России. В восьми из них падение составило более десяти процентов. В целом по стране ставка снизилась на два с половиной процента, а цена достигла 6 150 рублей.

Дешевле всего снять комнату оказалось в Пензе (4 118 руб), Магнитогорске (3 971 руб), Волжском (3 963 руб) и Череповце (3 918 руб).


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