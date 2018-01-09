Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:34, 9 января 2018 865
 0    0

В Рязани ищут очевидцев аварии с маршруткой в Приокском

В Рязани ищут очевидцев аварии с маршруткой в Приокском

В Рязани ищут очевидцев ДТП с маршруткой в Приокском. Об этом сообщили в группе «Подслушано у водителей Рязани» «ВКонтакте».

Напомним, ДТП произошло 29 декабря на улице Октябрьской. Маршрутный микроавтобус, который был «не на рейсе», врезался в иномарку.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
21:52, 9 января 2018
Умер оперный певец Александр Ведерников
21:31, 9 января 2018
Гордон пообещал найти жениха для рязанской модели
19:28, 9 января 2018
Прилуцкий рассказал о будущем рязанской медицины
19:12, 9 января 2018
Рязанские ярмарки выходного дня продолжат работать в 2018 году
18:34, 9 января 2018
В Рязани ищут очевидцев аварии с маршруткой в Приокском
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Знай наших. В 2017 году на федеральных каналах не обошлось без рязанцев

Знай наших. В 2017 году на федеральных каналах не обошлось без рязанцев

Редакция RZN.Info вспомнила самые яркие появления рязанцев на телеканалах в 2017 году.

Популярное
Комментируемое
Новое
20:11, 6 января 2018 22 747
В ГИБДД прокомментировали аварию с маршруткой в центре Рязани. Фото и видео 6
11:53, 8 января 2018 22 056
Мороз и солнце. Прогноз погоды на первую рабочую неделю 2018 года
11:26, 2 января 2018 19 630
В 2018 году в России ожидается аномальный март 2
17:55, 4 января 2018 19 160
Под Рязанью покончил жизнь самоубийством бывший директор мясокомбината «Кортлав»
11:25, 8 января 2018 18 004
Генпрокуратура назвала самое распространенное преступление 2017 года
Все новости
Форум