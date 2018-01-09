В пожаре под Рязанью погиб мужчина 1981 года рождения. Об этом RZN.info в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Также во время пожара спасли одного человека. Все равно из дома эвакуировали 20 человек.
Напомним, на место происшествия
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В пожаре под Рязанью погиб мужчина 1981 года рождения. Об этом RZN.info в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Также во время пожара спасли одного человека. Все равно из дома эвакуировали 20 человек.
Напомним, на место происшествия
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