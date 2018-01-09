В Госдуме предложили исключить из списка нарушений ПДД статьи, за которые лишают «прав»

В Госдуме предложили исключить статьи о непропуске пешехода и о превышении скорости на 40-60 километров в час из списка статей КоАП РФ. Речь идет о статьях, за трехкратное нарушение которых в течение года будет грозить лишение «прав» в случае принятия соответствующего правительственного законопроекта, передает
Предложение сделал первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков. Как он пояснил, речь идет об уже принятом Госдумой в первом чтении законопроекте. В нем установлен перечень из 12-й статьи КоАП, за трехкратное нарушение которых предусмотрено лишение прав на срок от одного до полутора лет или штраф от 10 тысяч до 30 тысяч рублей для тех, кто не имеет водительских прав. При этом, речь идет только о нарушениях, зафиксированных инспектором ГИБДД, а не камерой. Лысаков уточнил, что «изначально законопроект задумывался как наказание для водителей, систематически и грубо нарушающих ПДД с риском для жизни и здоровья». Как он отметил, указанная норма «является избыточной, учитывая реалии крупных российских городов».
Политик отметил, что предлагается лишать прав за трехкратное нарушение любых статей из перечня, а не какой-то одной. «Один раз не пропустил пешехода, один раз превысил скорость и один раз, предположим, повернул через сплошную», — привел он пример.
Лысаков планирует оформить свои предложения в виде поправок ко второму чтению.