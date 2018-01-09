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11:21, 9 января 2018 2 132
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В Челябинске ребенок вылетел через лобовое стекло во время ДТП. Видео

В Челябинске ребенок вылетел через лобовое стекло во время ДТП. Видео

В Челябинске на трассе Пласт-Варламово ребенок вылетел через лобовое стекло во время ДТП. Видео с места аварии опубликовал паблик «На дорогах Магнитки» «ВКонтакте».

По словам очевидцев, Daewoo Matiz, в котором ехал пострадавший ребенок, выехал на «встречку» и столкнулся с ВАЗ-2114. Удар пришелся на правую часть иномарки, мальчик вылетел из детского кресла и сломал нос, его мать получила ушибы.

«Скорая» приехала через семь минут. За это время другие водители оказали ребенку первую помощь.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области RZN.info рассказали, что авария произошла в понедельник, 8 января. Daewoo Matiz и «четырнадцатая» столкнулись «лоб в лоб». В результате ДТП получили травмы 40-летняя женщина и семилетний мальчик. Им назначено лечение амбулаторно.


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