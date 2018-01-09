Умер оперный певец Александр Ведерников. Бывший солист Большого театра, народный артист СССР скончался на 91-м году жизни, сообщила пресс-служба
«Умер народный артист СССР Александр Ведерников, замечательный певец, солист оперной труппы Большого театра (1958-1990 годы), один из самых прославленных басов XX века. 23 декабря ушедшего года ему исполнилось девяносто лет», — говорится в сообщении.
Александр Ведерников родился 23 декабря 1927 года в Кировской области. С 1958 по 1990 год Ведерников был солистом Большого театра. С 2008 года являлся художественным руководителем театра «Русская опера» в Москве.