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21:52, 9 января 2018 222
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Умер оперный певец Александр Ведерников

Умер оперный певец Александр Ведерников

Умер оперный певец Александр Ведерников. Бывший солист Большого театра, народный артист СССР скончался на 91-м году жизни, сообщила пресс-служба Большого театра.

«Умер народный артист СССР Александр Ведерников, замечательный певец, солист оперной труппы Большого театра (1958-1990 годы), один из самых прославленных басов XX века. 23 декабря ушедшего года ему исполнилось девяносто лет», — говорится в сообщении.

Александр Ведерников родился 23 декабря 1927 года в Кировской области. С 1958 по 1990 год Ведерников был солистом Большого театра. С 2008 года являлся художественным руководителем театра «Русская опера» в Москве.


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