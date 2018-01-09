Снять квартиру в Рязани стало дешевле

Рязань заняла 40-е место среди российских городов по стоимости аренды жилья. Об этом сообщил федеральный портал «
Специалисты выявили падение цен на однокомнатные квартиры в большинстве городов России. «Двушки» и «трешки» остались на прежнем уровне.
«Исследование затронуло 69 городов страны с населением более 300 тысяч человек. Выборку составили объекты эконом-, комфорт- и бизнес-класса. Стоимость элитных квартир в расчет не принималась», — сообщили на сайте.
Так, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Рязани снизилась на 4,5% и составила 10197 рублей в месяц, «двушки» — на 14,2% при ценнике в 13129 рублей в месяц, «трешки» — на 8,3% и составила 17952 рублей в месяц.
Самые дорогие квартиры оказались в Москве и на юге России — в Сочи, Симферополе, Севастополе. Санкт-Петербург оказался на пятом месте в рейтинге.