Замдиректора скопинской спортивной школы фиктивно устроила своего сына тренером

Замдиректора скопинской спортивной школы «Старт» фиктивно устроила своего сына тренером. Об этом сообщили в
Установлено, что подсудимая, являясь должностным лицом, от имени своего сына написала заявление, содержащее ложные сведения о его намерении работать тренером-преподавателем.
В течение пяти месяцев злоумышленница вносила в табели учета рабочего времени и расчета оплаты труда ложные сведения о количестве якобы отработанных ее сыном рабочих часов, на основании чего он получал зарплату.
Всего молодой человек получил в общей сумме 58 324 рубля 34 копейки.
Подсудимую признали виновной в совершении преступления по статье 159 части 3 УК РФ и назначили штраф 180 тысяч рублей.
Приговор не вступил в законную силу.