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16:24, 9 января 2018 977
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Замдиректора скопинской спортивной школы фиктивно устроила своего сына тренером

Замдиректора скопинской спортивной школы фиктивно устроила своего сына тренером

Замдиректора скопинской спортивной школы «Старт» фиктивно устроила своего сына тренером. Об этом сообщили в пресс-службе районного суда.

Установлено, что подсудимая, являясь должностным лицом, от имени своего сына написала заявление, содержащее ложные сведения о его намерении работать тренером-преподавателем.

В течение пяти месяцев злоумышленница вносила в табели учета рабочего времени и расчета оплаты труда ложные сведения о количестве якобы отработанных ее сыном рабочих часов, на основании чего он получал зарплату.

Всего молодой человек получил в общей сумме 58 324 рубля 34 копейки.

Подсудимую признали виновной в совершении преступления по статье 159 части 3 УК РФ и назначили штраф 180 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.


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