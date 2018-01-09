Рязань вошла в десятку бюджетных городов для туристов в новогодние праздники

Рязань вошла в топ-10 бюджетных городов для туристов в новогодние праздники. Список популярных для недорогого отдыха регионов составил сервис бронирования отелей
Рейтинг составили по результатам анализа броней отелей и апартаментов с 1 по 8 января 2018 года. В него не попали курортные города.
По данным портала, туристы бронировали отели на период от 1,5 до 3 ночей и тратили на проживание от 1,1 до 2,1 тысяч рублей в сутки. В рейтинге Рязань оказалась на девятом месте:
- Брянск, 1050 рублей;
- Самара, 1300 рублей;
- Чебоксары, 1450 рублей;
- Новосибирск, 1500 рублей;
- Тюмень, 1600 рублей;
- Новокузнецк, 1650 рублей;
- Волгоград, 1800 рублей;
- Тула, 2050 рублей;
- Рязань, 2070 рублей;
- Люберцы (Московская область), 2100 рублей.