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14:28, 9 января 2018 1 654
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Рязань вошла в десятку бюджетных городов для туристов в новогодние праздники

Рязань вошла в десятку бюджетных городов для туристов в новогодние праздники

Фото: © RZN.info / Ксения Прялухина

Рязань вошла в топ-10 бюджетных городов для туристов в новогодние праздники. Список популярных для недорогого отдыха регионов составил сервис бронирования отелей Tvil.ru.

Рейтинг составили по результатам анализа броней отелей и апартаментов с 1 по 8 января 2018 года. В него не попали курортные города.

По данным портала, туристы бронировали отели на период от 1,5 до 3 ночей и тратили на проживание от 1,1 до 2,1 тысяч рублей в сутки. В рейтинге Рязань оказалась на девятом месте:

  1. Брянск, 1050 рублей;
  2. Самара, 1300 рублей;
  3. Чебоксары, 1450 рублей;
  4. Новосибирск, 1500 рублей;
  5. Тюмень, 1600 рублей;
  6. Новокузнецк, 1650 рублей;
  7. Волгоград, 1800 рублей;
  8. Тула, 2050 рублей;
  9. Рязань, 2070 рублей;
  10. Люберцы (Московская область), 2100 рублей.

© RZN.info

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