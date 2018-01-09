Российский нотариат перешел на электронный документооборот. Переход прошел «одномоментно» во всех регионах России 1 января 2018 года, сообщила
Единая информационная система нотариата защищена от постороннего проникновения, а хранящиеся в ней сведения зашифрованы.
«Прежде чем получить доступ к данным, каждый пользователь системы проходит двухфакторную аутентификацию». В сообщении также отметили, что «теперь попытки мошенников использовать бумаги с подделанными подписями и штампами нотариусов теряют всякий смысл — фальшивый нотариальный акт вычислят за считанные минуты».