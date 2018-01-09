Роспотребнадзор возбудил дело в отношении руководства центрального автовокзала

Управление Роспотребнадзора по Рязанской области возбудило дело в отношении руководства автовокзала «Центральный». Об этом RZN.info сообщила пресс-служба надзорного органа.
Дело об административном правонарушении возбудили в отношении ООО «ПассажирСервис» (оператор автовокзалов в Рязанской области). Причиной стали продолжающиеся жалобы от пассажиров на взимание платы при входе в туалет.
Напомним, в декабре корреспондент RZN.info посетил автовокзал и попытался пройти в туалет с билетом, но не обнаружил сотрудника. Его отправили в биотуалет на платформе. Позже на вокзале
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