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19:28, 9 января 2018 1 039
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Прилуцкий рассказал о будущем рязанской медицины

Прилуцкий рассказал о будущем рязанской медицины

Министр здравоохранения Андрей Прилуцкий рассказал о ключевых направлениях развития медицины в Рязанской области. Интервью с политиком опубликовал сайт регионального минздрава во вторник, 9 января.

«В первую очередь, это развитие первичной медико-санитарной помощи и высокотехнологичной медицинской помощи, во-вторых, устранение дефицита и повышение квалификации медицинских кадров, в-третьих, информатизация здравоохранения, укрепление материально-технической базы». Министр отметил, что в 2018 году планируется строительство еще одного офиса врача общей практики на Шереметьевской улице в районе Дашково-Песочни, строительство двух-трех ФАП, а также возведение лечебного корпуса онкологического диспансера.

В интервью Прилуцкий рассказал, что в регионе не хватает педиатров, врачей скорой помощи, психиатров-наркологов, инфекционистов, неонатологов, ЛОР-врачей и дерматовенерологов. «В 2017 году мы смогли фактически обеспечить потребность участковых врачей-терапевтов», — отметил министр. «57 из 60 вчерашних интернов, обучавшихся по целевому набору, пришли на работу в наши больницы». Также он добавил, что для привлечения кадров ведется сотрудничество с рязанскими вузами.

Как отметил политик, в планах дальнейшее развитие специализированной, высокотехнологичной медпомощи в онкологии, травматологии, офтальмологии, нейрохирургии, гинекологии и реабилитации. Кроме того, он сообщил о повышении доступности процедуры ЭКО в регионе. Министр добавил, что за последние семь лет число пациенток, которые родили с применением искусственного оплодотворения, выросло в десять раз.

В интервью упоминается, что в 2017 году Рязанская область вступила в федеральный проект «Бережливая поликлиника», который реализуется в 15-ти поликлиниках Рязани, Шилова, Ряжска, Скопина, Касимова и Сасова. Андрей Прилуцкий сказал, что к середине 2019 года в проект будут вовлечены все учреждения, которые оказывают первую медико-санитарную помощь.


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