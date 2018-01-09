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10:35, 9 января 2018 397
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Назван самый кассовый фильм новогодних каникул

Назван самый кассовый фильм новогодних каникул

Драма «Движение вверх» стала лидером проката в стране по итогам новогодних каникул. Об этом сообщает портал Kinobusiness.com.

По итогам выходных фильм собрал более 658 миллионов рублей, за две недели — более 1,2 миллиарда рублей. Второе место заняла картина «Джуманджи: зов джунглей», которая заработала за выходные около 300 миллионов рублей, сборы за три недели проката составили более 1,1 миллиарда рублей.

На третьем месте оказался российский мультфильм «Три богатыря и принцесса Египта», который заработал за выходные 265 миллионов рублей, а за две недели — 674 миллиона.

На четвертое место по кассовым сборам попал мюзикл «Величайший шоумен», который собрал 250 миллионов рублей.


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