На улице Колхозной изменятся правила парковки. Об этом сообщили на
1 февраля в районе дома №4-а по проезду Машиностроителей на подъезде к этому зданию с улицы Колхозной установят дорожный знак «Остановка запрещена» с табличкой «Работает эвакуатор».
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На улице Колхозной изменятся правила парковки. Об этом сообщили на
1 февраля в районе дома №4-а по проезду Машиностроителей на подъезде к этому зданию с улицы Колхозной установят дорожный знак «Остановка запрещена» с табличкой «Работает эвакуатор».
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