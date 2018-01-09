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14:07, 9 января 2018 1 422
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На рязанского таксиста напали с кирпичом 1

На рязанского таксиста напали с кирпичом

Неизвестный напал на рязанского таксиста с ножом и кирпичом. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел ночью во вторник, 8 января, в Варских. Таксист остановился на светофоре и в этот момент в салон сел незнакомец, потребовавший «ехать вперед». Водитель не согласился его везти, посколько от мужчины пахло спиртным. Тогда последний потребовал у таксиста деньги, телефон, угрожая кирпичом и ножом. Как отметил потерпевший, в темноте он увидел «блеск лезвия».

Водитель отдал злоумышленнику деньги и телефон, вышел из машины и отошел на «безопасное расстояние». «Пассажир» скрылся, после чего пострадавший обратился в полицию.

По приметам удалось опознать злоумышленника. Им оказался 32-летний житель Шумаши, который ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу.

Оперативники разыскали мужчину в его доме в нетрезвом состоянии, нашли у него похищенное и часть денег — остальную сумму он успел потратить на спиртное.

Злоумышленника задержали.

Во время предварительного расследования выяснилось, что решение напасть на таксиста «возникло спонтанно»: мужчина просто ждал у светофора «подходящий» автомобиль. Оказалось, что кроме кирпича у рязанца был тюбик моментального клея, который таксист принял за нож.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ. Ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет. Подозреваемого взяли под стражу


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