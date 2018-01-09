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9:21, 9 января 2018 627
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Мессенджеры с 2018 года будут фиксировать телефоны абонентов

Мессенджеры с 2018 года будут фиксировать телефоны абонентов

Мессенджеры с 2018 года будут фиксировать телефоны абонентов и защищать их от спама. В России вступил в силу закон, принятый летом 2017 года, передает ТАСС.

Основная задача — допустить к обмену сообщениями только идентифицированных с помощью абонентского номера телефона пользователей и защитить их от рассылки спама. Как пояснил интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев, закон нацелен на регулирование отдельных крупных месенджеров, которые проводят идентификацию пользователей с помощью номера мобильного телефона и предлагают не принимать сообщения с неизвестных номеров.

Закон определяет понятие организатора мгновенными сообщениями и обязует пересылать сообщения «только идентифицированных в специальном порядке».

Учредители мессенджеров, которые являются юрлицами или гражданами России, могут идентифицировать пользователей с помощью определения абонентского номера.

Также мессенджеры обязаны организовывать техподдержку отказа пользователей в случае получения сообщений от других пользователей.

Кроме того, закон ограничивает массовые рассылки и передачу сообщений, содержащие неправомерную информацию.

В случае неисполнения мессенджером требований об ограничении массовой рассылки и передачи неправомерной информации закон позволяет операторам связи закрыть доступ к сервису по решению суда.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев не видит особого смысла в принятом законе, поскольку крупные мессенджеры итак идентифицируют пользователя по номеру телефона с целью защиты доступа к его персональному аккаунту.

«Как это будет функционировать? Мне пока трудно ответить на этот вопрос, потому что есть мессенджеры, которые не привязаны к каким-либо телефонным номерам — с точки зрения современных технологий нет смысла привязываться к телефонному номеру, в общем-то. Пока я не готов сказать, в чем смысл и будет ли это хорошо, и что мы получим, но в итоге мы должны получить какое-то количество блокировок сервисов, которые не будут исполнять закон. Я пока не нахожу технологического оправдания, что это как-то поможет нам в борьбе с чем-то или улучшит ситуацию. Хотелось бы видеть такого рода отчетность или статистику, но, боюсь, что мы никогда не сможем это проанализировать», — прокомментировал ТАСС Мариничев.


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