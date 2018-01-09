Телеведущий Александр Гордон пообещал найти жениха для рязанской модели Натальи Соболевой. Она стала третьей героиней на программе «Мужское и женское», в которой рассказывали о самых состоятельных девушках России.
На вопросы ведущих героиня ответила, что может тратить на себя до трехсот тысяч рублей в месяц. В число этих расходов входят косметолог тренировки, платья и образы. «Не потрачу на вещи последние деньги, но если очень хочется, то не буду экономить на белье, духах и обуви» — рассказала Наталья.
Также модель рассказала, что 15 лет занимается конным спортом. Она отметила, что содержание коня обходится ей в 90-100 тысяч рублей в месяц. Кроме того, Соболева показала коллекцию диадем и корон, выигранных на разных конкурсах красоты.
Напомним, Соболева становилась «девушкой месяца» нескольких