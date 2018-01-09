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21:31, 9 января 2018 1 111
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Гордон пообещал найти жениха для рязанской модели

Гордон пообещал найти жениха для рязанской модели

Телеведущий Александр Гордон пообещал найти жениха для рязанской модели Натальи Соболевой. Она стала третьей героиней на программе «Мужское и женское», в которой рассказывали о самых состоятельных девушках России.

На вопросы ведущих героиня ответила, что может тратить на себя до трехсот тысяч рублей в месяц. В число этих расходов входят косметолог тренировки, платья и образы. «Не потрачу на вещи последние деньги, но если очень хочется, то не буду экономить на белье, духах и обуви» — рассказала Наталья.

Также модель рассказала, что 15 лет занимается конным спортом. Она отметила, что содержание коня обходится ей в 90-100 тысяч рублей в месяц. Кроме того, Соболева показала коллекцию диадем и корон, выигранных на разных конкурсах красоты.

Напомним, Соболева становилась «девушкой месяца» нескольких иностранных мужских журналов. Она снималась для MAXIM South Africa и «Lifestyle for men». Кроме того, ее назвали девушкой месяца мексиканского GQ. Накануне дня рождения Владимира Путина модель снялась для эротического календаря, который посвятила главе государства. Позже Наталья рассказала, что во время отдыха в Дубае ее приняли за девушку президента.


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