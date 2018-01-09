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16:32, 9 января 2018 800
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Google объявила о закрытии сервиса Android Pay

Google объявила о закрытии сервиса Android Pay

Компания Google объявила о закрытии сервиса Android Pay, который существовал с 2015 года. Об этом сообщил сайт 4PDA.

Компания решила объединить свои платежные сервисы Android Pay и Google Wallet в Google Pay. Отмечается, что пользователи не заметят изменений в работе.

На данный момент логотип сменился лишь в приложениях Airbnb, Dice, Fandango, HungryHouse и Instacart.

В своем заявлении Google уверяет, что «смена названия является лишь первым шагом на пути важных изменений». Возможно, отказ от слова Android говорит о том, что сервис появится за пределами этой операционной системы.


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