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13:57, 9 января 2018 3 354
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Девять домов в центре Рязани остались без воды из-за прорыва теплотрассы. Фото и видео 3

Девять домов в центре Рязани остались без воды из-за прорыва теплотрассы. Фото и видео

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Во вторник, 9 января, в центре Рязани прорвало трубу с горячей водой. Инцидент произошел на перекрестке улиц Введенской и Горького.

Из-за прорыва теплотрассы без воды остались девять домов по следующим адресам:

  • дома №100, 102, 59, 76, 80 по улице Горького;
  • дома №86, 86 корпус 1 по улице Введенской;
  • дома №57, 65/104 по улице Почтовой.

В настоящее время на месте ведут ремонтные работы, прорыв уже локализовали. Как рассказали корреспонденту RZN.info рабочие, восстановление теплотрассы планируют завершить в течение дня. Дорогу отремонтируют в среду, сейчас движение на перекрестке затруднено.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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