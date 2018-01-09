Девять домов в центре Рязани остались без воды из-за прорыва теплотрассы. Фото и видео

Во вторник, 9 января, в центре Рязани прорвало трубу с горячей водой. Инцидент произошел на перекрестке улиц Введенской и Горького.
Из-за прорыва теплотрассы без воды остались девять домов по следующим адресам:
- дома №100, 102, 59, 76, 80 по улице Горького;
- дома №86, 86 корпус 1 по улице Введенской;
- дома №57, 65/104 по улице Почтовой.
В настоящее время на месте ведут ремонтные работы, прорыв уже локализовали. Как рассказали корреспонденту RZN.info рабочие, восстановление теплотрассы планируют завершить в течение дня. Дорогу отремонтируют в среду, сейчас движение на перекрестке затруднено.