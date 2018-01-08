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12:48, 8 января 2018 3 858
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В России запретили жечь траву у дорог и выкидывать сигареты из транспорта

В России запретили жечь траву у дорог и выкидывать сигареты из транспорта

Правительство России внесло изменения в правила противопожарного режима для владельцев земельных участков, расположенных в пределах населенных пунктов. Теперь они обязаны регулярно убирать мусор и косить траву, а охранную зону железных дорог очищать от валежника, кустарника и других горючих отходов.

Согласно изменениям, «запрещено жечь сухую траву и разводить костры в границах полос отвода и в придорожных полосах автомобильных дорог, охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов». Кроме того, владельцы сельскохозяйственных земель обязаны защищать их от сорняков и своевременно убирать сено.

Изменения коснулись и правил противопожарной безопасности в поездах. Теперь за выброшенный горящий окурок во время движения состава нарушителю грозит штраф до двух тысяч рублей. Выбрасывать окурки и спички запретили также из движущегося автомобиля.


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