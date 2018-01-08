В России запретили жечь траву у дорог и выкидывать сигареты из транспорта

Правительство России внесло
Согласно изменениям, «запрещено жечь сухую траву и разводить костры в границах полос отвода и в придорожных полосах автомобильных дорог, охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов». Кроме того, владельцы сельскохозяйственных земель обязаны защищать их от сорняков и своевременно убирать сено.
Изменения коснулись и правил противопожарной безопасности в поездах. Теперь за выброшенный горящий окурок во время движения состава нарушителю грозит штраф до двух тысяч рублей. Выбрасывать окурки и спички запретили также из движущегося автомобиля.