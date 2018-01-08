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22:55, 8 января 2018 353
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Рязанские воскресные школы пригласили на фестиваль «Рождественская радость»

Рязанские воскресные школы пригласили на фестиваль «Рождественская радость»

Воскресные школы Рязанской епархии пригласили поучаствовать в IX городском фестивале детского творчества «Рождественская радость». Об этом сообщила пресс-служба епархии.

«Уже который год ребята из разных школ демонстрируют свои таланты и делятся рождественской радостью с гостями в творческом исполнении стихов и песен. Кроме того, многие из юных участников стараются подготовить интересные и познавательные сценки и красивые танцевальные номера», — говорится в сообщении.

Концерт фестиваля состоится 20 января в МКЦ, начало в 11 часов. Вход по пригласительным билетам. Более подробную информацию о мероприятии можно получить по телефону 44-05-64.


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