Рязанские воскресные школы пригласили на фестиваль «Рождественская радость»

Воскресные школы Рязанской епархии пригласили поучаствовать в IX городском фестивале детского творчества «Рождественская радость». Об этом сообщила
«Уже который год ребята из разных школ демонстрируют свои таланты и делятся рождественской радостью с гостями в творческом исполнении стихов и песен. Кроме того, многие из юных участников стараются подготовить интересные и познавательные сценки и красивые танцевальные номера», — говорится в сообщении.
Концерт фестиваля состоится 20 января в МКЦ, начало в 11 часов. Вход по пригласительным билетам. Более подробную информацию о мероприятии можно получить по телефону 44-05-64.