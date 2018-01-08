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9:28, 8 января 2018 697
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Рязанке с рассеянным склерозом требуются деньги на лечение

Рязанке с рассеянным склерозом требуются деньги на лечение

Рязанке Ольге Никишовой требуются деньги на лечение. Диагноз — церебро-спинальная форма рассеянного склероза — девушке поставили в 2009 году.

«Болезнь резко начала прогрессировать с весны прошлого года. За последний год стала намного хуже ходить, двоится в глазах, нарушена координация, постоянно шатает из стороны в сторону, напряжены порой все мышцы так, что трудно пройти небольшое расстояние. Препараты, выдаваемые мне по федеральному бюджету, не сдерживают болезнь, от них все тяжелее ходить. У меня есть сын Ваня, которому семь лет. Иногда даже трудно с ним выйти на улицу. Ради него я и решилась просить помощи и создала группу „ВКонтакте“», — рассказала Никишова.

Она собирает деньги на препарат, не входящий в федеральную программу. По ее словам, «Кэмпас» (Алемтузумаб) может приостановить болезнь и вернуть утраченные функции организма. Один курс лечения, которое пройдет в Санкт-Петербурге, стоит 730 тысяч рублей.

Номер карты Сбербанка 42 76 85 30 26 11 36 71. Телефон +7 (953) 746-55-53. С историей болезни Ольги Никишовой и ее документами можно ознакомиться здесь.


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