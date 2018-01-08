Рязанец угрожал застрелить родственницу и попал в полицию

В Рязани задержали 53-летнего местного жителя, который угрожал убить свою 63-летнюю родственницу. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
За помощью в полицию обратились жильцы одной из квартир на улице Татарской. По их словам, мужчина «на почве личных неприязненных отношений высказывал намерение застрелить из травматического пистолета пенсионерку». Угрозу женщина восприняла всерьез.
Прибывшие на место происшествия оперативники изъяли у подозреваемого травматический пистолет. В отношении рязанца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ.