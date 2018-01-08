Рязанцам напомнили правила первой помощи провалившемуся под лед человеку

Рязанцам напомнили правила первой помощи человеку. Который провалился под лед. Информацию опубликовали на
В первую очередь спасатели подчеркнули, что запрещено выходить на лед там, где установлены предупреждающие знаки. «Если человек провалился под лед, зовите на помощь людей и посильно помогайте сами. Ребенок в холодной воде через 15-20 минут теряет сознание и может погибнуть», — говорится в сообщении.
Отмечается, что если пострадавший в сознании (легкая форма гипотермии), его необходимо переодеть в сухую одежду и дать горячего и сладкого питья.
Если пострадавший без сознания (тяжелая форма гипотермии), необходимо:
- поместить его в теплое помещение;
- сменить одежду на сухую, стараясь не тревожить пострадавшего;
- положить пострадавшего на твердую ровную поверхность лицом вверх;
- при необходимости сделать искусственное дыхание;
- согреть пострадавшего, прикладывая к голове, шее, груди и животу полотенца, предварительно опущенные в горячую воду (70 градусов) или согревать пострадавшего теплом своего тела, плотно к нему прижимаясь (оба человека при этом должны быть закутаны в одеяло).
«Запрещается давать пострадавшему спиртное, массировать или растирать его, помещать в горячую воду или согревать конечности. После оказания доврачебной помощи пострадавшего необходимо срочно доставить в ближайшее лечебное учреждение», — подытожили в МЧС.
Тем, кто стал участником или свидетелем трагедии, рекомендуют звонить по телефону 01 (101) или