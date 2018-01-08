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15:28, 8 января 2018 3 197
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Рязанцам напомнили правила первой помощи провалившемуся под лед человеку

Рязанцам напомнили правила первой помощи провалившемуся под лед человеку

Рязанцам напомнили правила первой помощи человеку. Который провалился под лед. Информацию опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

В первую очередь спасатели подчеркнули, что запрещено выходить на лед там, где установлены предупреждающие знаки. «Если человек провалился под лед, зовите на помощь людей и посильно помогайте сами. Ребенок в холодной воде через 15-20 минут теряет сознание и может погибнуть», — говорится в сообщении.

Отмечается, что если пострадавший в сознании (легкая форма гипотермии), его необходимо переодеть в сухую одежду и дать горячего и сладкого питья.

Если пострадавший без сознания (тяжелая форма гипотермии), необходимо:

  • поместить его в теплое помещение;
  • сменить одежду на сухую, стараясь не тревожить пострадавшего;
  • положить пострадавшего на твердую ровную поверхность лицом вверх;
  • при необходимости сделать искусственное дыхание;
  • согреть пострадавшего, прикладывая к голове, шее, груди и животу полотенца, предварительно опущенные в горячую воду (70 градусов) или согревать пострадавшего теплом своего тела, плотно к нему прижимаясь (оба человека при этом должны быть закутаны в одеяло).

«Запрещается давать пострадавшему спиртное, массировать или растирать его, помещать в горячую воду или согревать конечности. После оказания доврачебной помощи пострадавшего необходимо срочно доставить в ближайшее лечебное учреждение», — подытожили в МЧС.

Тем, кто стал участником или свидетелем трагедии, рекомендуют звонить по телефону 01 (101) или 8 (4912) 21-63-04.


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