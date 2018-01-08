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21:59, 8 января 2018 227
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Представлялась майором ФСБ и нарушала правила. Жену Аршавина выгнали из самолета

Представлялась майором ФСБ и нарушала правила. Жену Аршавина выгнали из самолета

В субботу, 6 января, жену футболиста Андрея Аршавина сняли с рейса «Аэрофлота» Москва-Алматы с детьми и няней. Женщина отказывалась следовать необходимым правилам, передает ТАСС.

Как пояснили в пресс-службе авиакомпании, пассажирка не следовала инструкциям бортпроводников при подготовке к взлету. Также один из ее детей не был пристегнут и не находился в кресле в момент, когда самолет начал движение.

Кроме того, Аршавина пыталась пересадить свою няню в салон бизнес-класса, хотя по билету она должна была занимать место в эконом-классе. При этом пассажирка неоднократно называла себя майором ФСБ, пытаясь оказать давление на экипаж.

«По данным авиакомпании, женщину несколько раз предупреждали о недопустимости подобных действий, а также выдали письменное предписание, однако она отказалась соблюдать правила полета. На основании этого командир экипажа принял решение о снятии пассажиров с рейса», — говорится в сообщении.

Известно, что нарушительницу передали сотрудникам полиции, которые «провели с ней воспитательную беседу».

Фото из Instagram Алисы Аршавиной


© RZN.info

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