Представлялась майором ФСБ и нарушала правила. Жену Аршавина выгнали из самолета

В субботу, 6 января, жену футболиста Андрея Аршавина сняли с рейса «Аэрофлота» Москва-Алматы с детьми и няней. Женщина отказывалась следовать необходимым правилам, передает
Как пояснили в пресс-службе авиакомпании, пассажирка не следовала инструкциям бортпроводников при подготовке к взлету. Также один из ее детей не был пристегнут и не находился в кресле в момент, когда самолет начал движение.
Кроме того, Аршавина пыталась пересадить свою няню в салон бизнес-класса, хотя по билету она должна была занимать место в эконом-классе. При этом пассажирка неоднократно называла себя майором ФСБ, пытаясь оказать давление на экипаж.
«По данным авиакомпании, женщину несколько раз предупреждали о недопустимости подобных действий, а также выдали письменное предписание, однако она отказалась соблюдать правила полета. На основании этого командир экипажа принял решение о снятии пассажиров с рейса», — говорится в сообщении.
Известно, что нарушительницу передали сотрудникам полиции, которые «провели с ней воспитательную беседу».
Фото из Instagram Алисы Аршавиной